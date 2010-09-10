Сообщение zevc » Сегодня, 21:05

Здравствуйте, заметила, что у нас в России очень много выпускается сувенирной продукции. А сувениры кроме гостей нашей страны вообще покупаются самими жителями? Может из вас есть коллекционеры сувенирной российской продукции?