Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, заметила, что у нас в России очень много выпускается сувенирной продукции. А сувениры кроме гостей нашей страны вообще покупаются самими жителями? Может из вас есть коллекционеры сувенирной российской продукции?
Re: Подскажите
Добрый день, сувениры вообще очень популярны. Даже жители нашей страны покупают сувениры. Например, ездят по экскурсиям по городам нашей необъятной страны и покупают различные подарки и сувениры на память. Знаю, одну женщину, она очень любит путешествовать по России. Так с каждого города она что-нибудь привозит себе. То кружку, то значок, то магнитик. Так что даже россиянами сувениры очень хорошо покупаются.
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