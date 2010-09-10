Подскажите
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Подскажите
Вот говорят, что у эскортниц красивая жизнь. Их и на яхты приглашают, и в путешествия зовут, и платят очень хорошо. Только если посмотреть, то что-то этого не видно. У всех, кто красиво живет, есть свой источник дохода, либо свой отдельный покровитель.
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