Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1480
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 19 минут назад

Вот говорят, что у эскортниц красивая жизнь. Их и на яхты приглашают, и в путешествия зовут, и платят очень хорошо. Только если посмотреть, то что-то этого не видно. У всех, кто красиво живет, есть свой источник дохода, либо свой отдельный покровитель.
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