Подскажите
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Подскажите
Вот говорят, что у эскортниц красивая жизнь. Их и на яхты приглашают, и в путешествия зовут, и платят очень хорошо. Только если посмотреть, то что-то этого не видно. У всех, кто красиво живет, есть свой источник дохода, либо свой отдельный покровитель.
Re: Подскажите
А вы знаете, что когда модели тут https://svoizabor.com/wp-content/pgs/ra ... _oput.html договор на сотрудничество заключают, их сразу предупреждают, что нельзя распространяться о свой работе, чтобы случайно не сказать лишнего про заказчиков? И им, элитным моделям, приходится придумывать себе бизнес. Чтобы потом мероприятие с их участием выглядело так, будто ее просто пригласили в компанию, а не заказали, как это с ними обычно делают.
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