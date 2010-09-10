Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:07

Вот говорят, что у эскортниц красивая жизнь. Их и на яхты приглашают, и в путешествия зовут, и платят очень хорошо. Только если посмотреть, то что-то этого не видно. У всех, кто красиво живет, есть свой источник дохода, либо свой отдельный покровитель.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 43 минуты назад

А вы знаете, что когда модели тут https://svoizabor.com/wp-content/pgs/ra ... _oput.html договор на сотрудничество заключают, их сразу предупреждают, что нельзя распространяться о свой работе, чтобы случайно не сказать лишнего про заказчиков? И им, элитным моделям, приходится придумывать себе бизнес. Чтобы потом мероприятие с их участием выглядело так, будто ее просто пригласили в компанию, а не заказали, как это с ними обычно делают.
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