Искусственные цветы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Искусственные цветы

Сообщение zevc » Сегодня, 11:47

Искусственные цветы вот интересуют. Где про них можно больше узнать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Искусственные цветы

Сообщение klonik » Сегодня, 11:47

Вот материал по вашей теме - https://volga.news/703507/article/iskus ... optom.html Там все их достоинства описаны, плюс есть рекомендации, как покупать, и где именно. Так что пользуйтесь данными советами.
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