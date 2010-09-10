Сообщение klonik » Сегодня, 12:20

Здравствуйте, пошел у меня ребенок в тренажерный зал, фигура хорошая, он у меня здоровенный, будут делать ему кубики на животе и накачивать остальные части тела) Подскажите, тренер сказал правильное питание нужно, это нам куда? Что ему готовить?