Доставка еды
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Доставка еды
Здравствуйте, пошел у меня ребенок в тренажерный зал, фигура хорошая, он у меня здоровенный, будут делать ему кубики на животе и накачивать остальные части тела) Подскажите, тренер сказал правильное питание нужно, это нам куда? Что ему готовить?
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