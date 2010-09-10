Доставка еды
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Доставка еды
Здравствуйте, пошел у меня ребенок в тренажерный зал, фигура хорошая, он у меня здоровенный, будут делать ему кубики на животе и накачивать остальные части тела) Подскажите, тренер сказал правильное питание нужно, это нам куда? Что ему готовить?
Re: Доставка еды
Доброго времени суток, ой, если вы не повар высшего разряда, то миссия не выполнима, я по крайней мере готовить своему правильно не смогла, это не вкусно получается, а пить протеиновые коктейли я ему запретила строго настрого. Я ему в Performance food заказываю питание, вот ссылка p-food.ru, там есть специальная белковая диета, все рассчитано до грамма, тренировки плюс такая еда дают ошеломительные результаты!
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