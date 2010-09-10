Доставка еды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 12:20

Здравствуйте, пошел у меня ребенок в тренажерный зал, фигура хорошая, он у меня здоровенный, будут делать ему кубики на животе и накачивать остальные части тела) Подскажите, тренер сказал правильное питание нужно, это нам куда? Что ему готовить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1486
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 16:16

Доброго времени суток, ой, если вы не повар высшего разряда, то миссия не выполнима, я по крайней мере готовить своему правильно не смогла, это не вкусно получается, а пить протеиновые коктейли я ему запретила строго настрого. Я ему в Performance food заказываю питание, вот ссылка p-food.ru, там есть специальная белковая диета, все рассчитано до грамма, тренировки плюс такая еда дают ошеломительные результаты!
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