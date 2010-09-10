Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:41

Доброго дня. Брат обратился ко мне за помощью, дескать помоги обустроить квартиру, у самого на это времени нет. Он у нас очень практичный молодой человек, не любит, когда дома много лишней мебели. Исходя из этого, я должна заняться обустройством его "медвежьей берлоги". Может посоветуете какой-нибудь стиль и где подобрать уютную качественную мебель?
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