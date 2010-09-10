Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Доброго дня. Брат обратился ко мне за помощью, дескать помоги обустроить квартиру, у самого на это времени нет. Он у нас очень практичный молодой человек, не любит, когда дома много лишней мебели. Исходя из этого, я должна заняться обустройством его "медвежьей берлоги". Может посоветуете какой-нибудь стиль и где подобрать уютную качественную мебель?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 0 гостей