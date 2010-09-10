Подскажите
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Подскажите
Доброго дня. Брат обратился ко мне за помощью, дескать помоги обустроить квартиру, у самого на это времени нет. Он у нас очень практичный молодой человек, не любит, когда дома много лишней мебели. Исходя из этого, я должна заняться обустройством его "медвежьей берлоги". Может посоветуете какой-нибудь стиль и где подобрать уютную качественную мебель?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Мой брат тоже холостяк, но он очень придирчиво выбирал оформление для своей квартиры. Идею по обустройству и мебель выбрала на scandicstyle.ru . В итоге, у него интерьер сейчас оформлен в холодных серых оттенках, все в рамках скандинавского стиля. Дизайн с современными материалами и конструкциями в сочетании с природными материалами. Минимум мебели - диван, полка, небольшой столик, оригинальный светильник. Мне кажется, вашему брату такое оформление тоже будет по душе.
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