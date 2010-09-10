Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

У нас на улице сейчас стабильные десять градусов тепла днем и три-четыре ночью. Смотрю информацию по кладочным смесям, те, что летние, предполагают использование при более высокой температуре. А зимние более дорогие, вот что тут выбрать?