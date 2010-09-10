Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
У нас на улице сейчас стабильные десять градусов тепла днем и три-четыре ночью. Смотрю информацию по кладочным смесям, те, что летние, предполагают использование при более высокой температуре. А зимние более дорогие, вот что тут выбрать?
Re: Подскажите
Если хотите, чтобы кладка была надежной, то не игнорируйте рекомендации по температуре. И учтите, что кладочная смесь должна укладываться на кирпич температурой не ниже, чем это указано в рекомендациях. Например, диапазон работы для смеси составляет +5 градусов и, допустим, до +30. Днем температура 10, ночью опускается до нуля – кирпич при таком раскладе до пяти градусов не прогреется. Либо зимнюю смесь брать, либо ждать когда еще потеплеет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 0 гостей