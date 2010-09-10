Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

У нас на улице сейчас стабильные десять градусов тепла днем и три-четыре ночью. Смотрю информацию по кладочным смесям, те, что летние, предполагают использование при более высокой температуре. А зимние более дорогие, вот что тут выбрать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1486
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:55

Если хотите, чтобы кладка была надежной, то не игнорируйте рекомендации по температуре. И учтите, что кладочная смесь должна укладываться на кирпич температурой не ниже, чем это указано в рекомендациях. Например, диапазон работы для смеси составляет +5 градусов и, допустим, до +30. Днем температура 10, ночью опускается до нуля – кирпич при таком раскладе до пяти градусов не прогреется. Либо зимнюю смесь брать, либо ждать когда еще потеплеет.
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