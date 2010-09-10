Диван
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Диван
Приветствую, подскажите, где можно купить диванчик на тонких ножках? Были в гостях у коллеги мужа, это так здорово смотрится, нежненько, легко. Тонкие металлические ножки хочу. Это только под заказ или можно так купить?
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