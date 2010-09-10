Диван
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Диван
Приветствую, подскажите, где можно купить диванчик на тонких ножках? Были в гостях у коллеги мужа, это так здорово смотрится, нежненько, легко. Тонкие металлические ножки хочу. Это только под заказ или можно так купить?
Re: Диван
Доброго времени суток, меня раньше вымораживали такие ножки у мягкой мебели, а сейчас внезапно полюбила) Действительно смотрится такая мебель как будто легче, как парит над полом, и мыть под ним легко, любая швабра пролезет. Когда искала где купить диван в москве, меня подружка в MOON отправила, моделей на таких ножках там тьма, а цветов на выбор - вы даже представить себе не можете!
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