Сообщение klonik » Сегодня, 13:17

Приветствую, подскажите, где можно купить диванчик на тонких ножках? Были в гостях у коллеги мужа, это так здорово смотрится, нежненько, легко. Тонкие металлические ножки хочу. Это только под заказ или можно так купить?