Кронштадт

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кронштадт

Сообщение klonik » Сегодня, 14:21

В двадцать лет вышла замуж и осела дома, из-за мужа. Сейчас развелась и хочу путешествовать. Начать планирую с Санкт-Петербурга, в мечтах вообще перебраться в Ленинградскую область. Расскажите, что произвело на вас самое сильное впечатление в тех местах и что бы вы рекомендовали к просмотру.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кронштадт

Сообщение zevc » 14 минут назад

Не знаю почему, но крепость кронштадт история меня поразила больше всего. Если будет возможность поехать в ту сторону, то очень и очень рекомендую. Нет, в северной столице тоже много чего интересного есть, но мне показалось, что питерские достопримечательности стали какие-то коммерческие, да и народу очень много. А вот крепость это другой разговор, там как будто во времени перемещаешься.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zevc и 0 гостей