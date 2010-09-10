Кронштадт
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Кронштадт
В двадцать лет вышла замуж и осела дома, из-за мужа. Сейчас развелась и хочу путешествовать. Начать планирую с Санкт-Петербурга, в мечтах вообще перебраться в Ленинградскую область. Расскажите, что произвело на вас самое сильное впечатление в тех местах и что бы вы рекомендовали к просмотру.
Re: Кронштадт
Не знаю почему, но крепость кронштадт история меня поразила больше всего. Если будет возможность поехать в ту сторону, то очень и очень рекомендую. Нет, в северной столице тоже много чего интересного есть, но мне показалось, что питерские достопримечательности стали какие-то коммерческие, да и народу очень много. А вот крепость это другой разговор, там как будто во времени перемещаешься.
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