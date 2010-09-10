Сообщение klonik » Сегодня, 14:21

В двадцать лет вышла замуж и осела дома, из-за мужа. Сейчас развелась и хочу путешествовать. Начать планирую с Санкт-Петербурга, в мечтах вообще перебраться в Ленинградскую область. Расскажите, что произвело на вас самое сильное впечатление в тех местах и что бы вы рекомендовали к просмотру.