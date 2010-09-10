Где можно заказать плетеный шнур оптом?

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Где можно заказать плетеный шнур оптом?

Сообщение Изаура » 34 минуты назад

Где можно заказать плетеный шнур оптом? Интересуют большие объемы, возможно, вы знаете и могли бы посоветовать надежных поставщиков?
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