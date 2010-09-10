Где можно заказать плетеный шнур оптом?
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Где можно заказать плетеный шнур оптом?
Где можно заказать плетеный шнур оптом? Интересуют большие объемы, возможно, вы знаете и могли бы посоветовать надежных поставщиков?
Re: Где можно заказать плетеный шнур оптом?
Если вы ищете плетеный шнур оптом, рекомендую обратиться в ПРОТОС. У них довольно большой выбор швейной фурнитуры, и вы сможете найти там все, что вам нужно. Мы сами заказывали плетеный шнур в этом магазине, и он оказался очень качественным. Если вы занимаетесь производством обуви, то этот шнур будет вам очень полезен. В ПРОТОСе есть шнуры разных размеров и цветов, так что вы сможете подобрать именно то, что вам нужно. На сайте магазина есть удобный каталог, где вы сможете сориентироваться. Есть все необходимые фильтры и настройки, чтобы подобрать нужный шнур https://protos.ru/catalog/category/shnur-vyazannyj
Re: Где можно заказать плетеный шнур оптом?
Буцефалия писал(а):Если вы ищете плетеный шнур оптом, рекомендую обратиться в ПРОТОС. У них довольно большой выбор швейной фурнитуры, и вы сможете найти там все, что вам нужно. Мы сами заказывали плетеный шнур в этом магазине, и он оказался очень качественным. Если вы занимаетесь производством обуви, то этот шнур будет вам очень полезен. В ПРОТОСе есть шнуры разных размеров и цветов, так что вы сможете подобрать именно то, что вам нужно. На сайте магазина есть удобный каталог, где вы сможете сориентироваться. Есть все необходимые фильтры и настройки, чтобы подобрать нужный шнур https://protos.ru/catalog/category/shnur-vyazannyj
Вроде неплохое по цене предложение, если сравнивать с остальными. Буду заказывать, надеюсь что все в наличии есть что мне нужно.
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