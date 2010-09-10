Тренинги по метафорическим картам

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Тренинги по метафорическим картам

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 00:57

Какие тренинги по метафорическим ассоциативным картам вы проходили? Хочу подробно разобраться в теме питания, а именно похудения, диет. Образование в данном направлении я имею, но не психологическое. В этой https://academy-pp.ru/ академии кто-нибудь из почтенной публики проходил обучение/тренинги МАК? Денег своих стоят?
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