Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1487
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 26 минут назад

Здравствуйте, я занимаюсь производством упаковочной пленки и декоративными покрытиями. Часто заказываю полимерный материал. И тут я задумалась, что если бы не полимеры, то многого бы сейчас у нас не было. Вы со мной согласитесь?
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