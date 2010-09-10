Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1487
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:41

Здравствуйте, я занимаюсь производством упаковочной пленки и декоративными покрытиями. Часто заказываю полимерный материал. И тут я задумалась, что если бы не полимеры, то многого бы сейчас у нас не было. Вы со мной согласитесь?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1485
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:09

Доброго дня, да, я с вами полностью согласна. Что полимерные материалы сейчас активно используются в промышленности http://crimeangazette.ru/stroitelstvo-i ... ditim.html и куда не глянь везде они. Даже при производстве бытовой техники и то используются полимеры. Некоторое производство используют полимеры даже в звукоизоляции и теплоизоляции.
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