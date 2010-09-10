Сообщение zevc » Сегодня, 10:41

Здравствуйте, я занимаюсь производством упаковочной пленки и декоративными покрытиями. Часто заказываю полимерный материал. И тут я задумалась, что если бы не полимеры, то многого бы сейчас у нас не было. Вы со мной согласитесь?