Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, я занимаюсь производством упаковочной пленки и декоративными покрытиями. Часто заказываю полимерный материал. И тут я задумалась, что если бы не полимеры, то многого бы сейчас у нас не было. Вы со мной согласитесь?
Re: Подскажите
Доброго дня, да, я с вами полностью согласна. Что полимерные материалы сейчас активно используются в промышленности http://crimeangazette.ru/stroitelstvo-i ... ditim.html и куда не глянь везде они. Даже при производстве бытовой техники и то используются полимеры. Некоторое производство используют полимеры даже в звукоизоляции и теплоизоляции.
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