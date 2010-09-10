Покупка диплома
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Покупка диплома
После школы – конкретно после девятого класса – пошла работать к маме в магазин, чтобы ей помочь. Уже вот седьмой год тут, продавщица с опытом. И это мне не нравится, хотелось бы поступить в ВУЗ хотя бы заочно, чтобы иметь шанс на нормальную жизнь. Без 10-11-го класса это реально сделать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость