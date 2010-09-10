Покупка диплома

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1485
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка диплома

Сообщение klonik » 15 минут назад

После школы – конкретно после девятого класса – пошла работать к маме в магазин, чтобы ей помочь. Уже вот седьмой год тут, продавщица с опытом. И это мне не нравится, хотелось бы поступить в ВУЗ хотя бы заочно, чтобы иметь шанс на нормальную жизнь. Без 10-11-го класса это реально сделать?
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