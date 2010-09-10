Покупка диплома
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Покупка диплома
После школы – конкретно после девятого класса – пошла работать к маме в магазин, чтобы ей помочь. Уже вот седьмой год тут, продавщица с опытом. И это мне не нравится, хотелось бы поступить в ВУЗ хотя бы заочно, чтобы иметь шанс на нормальную жизнь. Без 10-11-го класса это реально сделать?
Re: Покупка диплома
К сожалению, нет. В высшие учебные заведения могут поступить только те, кто имеет среднее или среднее-специальное образование. То есть вы сейчас можете поступить в колледж, отучиться и пойти в ВУЗ. Можете экстерном закончить 10-11-й класс. Если по времени кажется долго, можно купить диплом о среднем образовании. Причем тут https://russian-diplom.com/diplom-o-sre ... brazovanii можно выбрать как просто аттестат за старшие классы, так и получить диплом училища, техникума или колледжа.
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