Сообщение klonik » Сегодня, 14:09

После школы – конкретно после девятого класса – пошла работать к маме в магазин, чтобы ей помочь. Уже вот седьмой год тут, продавщица с опытом. И это мне не нравится, хотелось бы поступить в ВУЗ хотя бы заочно, чтобы иметь шанс на нормальную жизнь. Без 10-11-го класса это реально сделать?