Бескомпрессорные станции для дачи, вопрос

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Бескомпрессорные станции для дачи, вопрос

Сообщение Buneyaz » 37 минут назад

Бескомпрессорные станции для дачного проживания в выходные дни устанавливали? По описанию мне понравился септик КолоВеси (Kolovesi), модель Vesi 3, который рассчитан на трёх человек и имеет объем 1800 литров, тут https://www.superseptic.ru/catalog/ нашел его за 170 тыс. рублей. Можно такой установить? Или за эти деньги есть что получше? Какой вы используете?
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