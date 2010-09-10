Бескомпрессорные станции для дачи, вопрос
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Бескомпрессорные станции для дачи, вопрос
Бескомпрессорные станции для дачного проживания в выходные дни устанавливали? По описанию мне понравился септик КолоВеси (Kolovesi), модель Vesi 3, который рассчитан на трёх человек и имеет объем 1800 литров, тут https://www.superseptic.ru/catalog/ нашел его за 170 тыс. рублей. Можно такой установить? Или за эти деньги есть что получше? Какой вы используете?
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