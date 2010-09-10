Детский велосипед в Минске
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Детский велосипед в Минске
На майские праздники еду в Минск к родственникам, хочу купить детский велосипед племяннику. Это будет сюрпризом, поэтому им не говорю. Можете подсказать проверенный магазин по продаже детских велосипедов в Минске с нормальными ценами? Есть минчане на нашем форуме? Также буду благодарен, если дадите рекомендации по выбору самого велосипеда. Возраст 7 лет.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей