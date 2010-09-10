Детский велосипед в Минске

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Детский велосипед в Минске

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 17:23

На майские праздники еду в Минск к родственникам, хочу купить детский велосипед племяннику. Это будет сюрпризом, поэтому им не говорю. Можете подсказать проверенный магазин по продаже детских велосипедов в Минске с нормальными ценами? Есть минчане на нашем форуме? Также буду благодарен, если дадите рекомендации по выбору самого велосипеда. Возраст 7 лет.
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