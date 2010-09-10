Стоимость
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Стоимость
Скажите сколько стоит погрузчик электрический вилочный?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Стоимость
А какой он вам требуется грузоподъёмности? Вот можете прайс глянуть на вилочные погрузчики 5 тонные на сайте https://trf-lift.ru/forklifts-5-t У них доступны в каталоге дизельные и электрические модели. Даётся после покупки гарантия 1 год или 1000 моточасов. Это поверьте мне много
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