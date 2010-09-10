Стоимость

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Стоимость

Сообщение Радищева » 15 апр 2024, 09:23

Скажите сколько стоит погрузчик электрический вилочный?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Стоимость

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 11:17

А какой он вам требуется грузоподъёмности? Вот можете прайс глянуть на вилочные погрузчики 5 тонные на сайте https://trf-lift.ru/forklifts-5-t У них доступны в каталоге дизельные и электрические модели. Даётся после покупки гарантия 1 год или 1000 моточасов. Это поверьте мне много
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