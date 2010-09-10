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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 77 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Re: Стоимость Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 11:17 А какой он вам требуется грузоподъёмности? Вот можете прайс глянуть на вилочные погрузчики 5 тонные на сайте https://trf-lift.ru/forklifts-5-t У них доступны в каталоге дизельные и электрические модели. Даётся после покупки гарантия 1 год или 1000 моточасов. Это поверьте мне много Вернуться к началу

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