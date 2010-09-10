Сообщение klonik » Сегодня, 10:32

Привет всем! Подруга недавно попала в небольшую аварию, сама не пострадала, да и автомобиль получил не такое уж большое повреждение, отремонтировали по страховке. Только говорит, что не хочет больше садиться за руль этой машины, так как боится. Поэтому решила продать эту машину и купить новую с салона. Мы с ней долго подбирали авто по характеристикам, но так и не смогли выбрать. Может кто из личного опыта подскажет, какую лучше взять? Спасибо заранее!