Покупка авто
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Покупка авто
Привет всем! Подруга недавно попала в небольшую аварию, сама не пострадала, да и автомобиль получил не такое уж большое повреждение, отремонтировали по страховке. Только говорит, что не хочет больше садиться за руль этой машины, так как боится. Поэтому решила продать эту машину и купить новую с салона. Мы с ней долго подбирали авто по характеристикам, но так и не смогли выбрать. Может кто из личного опыта подскажет, какую лучше взять? Спасибо заранее!
Re: Покупка авто
Доброго дня! Мой брат тоже очень много времени потратил на поиски авто, ездил на тест-драйвы. В итоге купил ауди ку 8 цена для него не имела значения, так как автомобиль стоит своих денег. Ни разу не пожалел, что купил именно эту модель, потому что ездить на нем очень комфортно. Автомобиль очень отзывчивый и шустрый, салон просторный, много разных функций. Мне кажется, что вам этот автомобиль тоже идеально подойдет.
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