Сообщение klonik » Сегодня, 10:42

Добрый день, сейчас очень много онлайн-школ. Говорят, что так проходить обучение очень удобно. Но я не знаю на какую школу лучше всего обратить внимание. Может вы мне посоветуете на какую онлайн-школу обратить внимание?