Онлайн-школа

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1488
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Онлайн-школа

Сообщение klonik » Сегодня, 10:42

Добрый день, сейчас очень много онлайн-школ. Говорят, что так проходить обучение очень удобно. Но я не знаю на какую школу лучше всего обратить внимание. Может вы мне посоветуете на какую онлайн-школу обратить внимание?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1492
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Онлайн-школа

Сообщение zevc » Сегодня, 12:19

Здравствуйте, онлайн-школы очень удобно. Я сама недавно прошла курсы по аналитике данных. Все из дома, никуда идти не нужно, тратить свое время. Сейчас площадок для обучения очень много, поэтому я вам порекомендую 10 самых популярных онлайн-школ https://top10a.ru/samye-populyarnye-onlajn-shkoly.html . Тут уж вы точно сможете выбрать свою онлайн-школу и пройти обучение. Все эти школы предоставляют высококачественные онлайн курсы по разнообразным темам.
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