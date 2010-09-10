Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1492
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:13

Добрый день, подскажите пожалуйста кто в Москве и области предоставляет сцену в аренду? Нам нужно на мероприятие сцена, с оформлением, со светом и со звуковым оборудованием.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1489
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:51

Здравствуйте, такую сцену вы сможете наверно взять в аренду только у https://polkovnik-men.ru/arenda-oborudo ... enda-sceny . Они только предоставляют в аренду сцену со всем оборудованием и оформлением. Потому что мы в прошлом году тоже искали сцену, обзвонили много компаний. И нашли только в Товарищ Полковник. Другие же предоставляли сцену, но доставка ложилась на наши плечи. А тут они сами доставляют, монтируют, демонтируют очень удобно и выгодно выходит.
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