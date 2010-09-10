Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день, подскажите пожалуйста кто в Москве и области предоставляет сцену в аренду? Нам нужно на мероприятие сцена, с оформлением, со светом и со звуковым оборудованием.
Re: Подскажите
Здравствуйте, такую сцену вы сможете наверно взять в аренду только у https://polkovnik-men.ru/arenda-oborudo ... enda-sceny . Они только предоставляют в аренду сцену со всем оборудованием и оформлением. Потому что мы в прошлом году тоже искали сцену, обзвонили много компаний. И нашли только в Товарищ Полковник. Другие же предоставляли сцену, но доставка ложилась на наши плечи. А тут они сами доставляют, монтируют, демонтируют очень удобно и выгодно выходит.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей