Ремонтная смесь MasterEmaco N 900 (Emaco 90) норм?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Ремонтная смесь MasterEmaco N 900 (Emaco 90) норм?
Ремонтная смесь MasterEmaco N 900 (Emaco 90) норм по качеству или можете порекомендовать какую-то получше за эти же деньги? 3500 рублей, мешок 25 кг.
Буду ремонтировать неактивные трещины с раскрытием до мм., выбираю для этого идеальную ремонтную смесь для бетона. Какую из данного https://mpkm.org/remontnyy-sostav/ каталога можете порекомендовать?
Буду ремонтировать неактивные трещины с раскрытием до мм., выбираю для этого идеальную ремонтную смесь для бетона. Какую из данного https://mpkm.org/remontnyy-sostav/ каталога можете порекомендовать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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