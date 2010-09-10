Ремонтная смесь MasterEmaco N 900 (Emaco 90) норм?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Ремонтная смесь MasterEmaco N 900 (Emaco 90) норм?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 17:57

Ремонтная смесь MasterEmaco N 900 (Emaco 90) норм по качеству или можете порекомендовать какую-то получше за эти же деньги? 3500 рублей, мешок 25 кг.
Буду ремонтировать неактивные трещины с раскрытием до мм., выбираю для этого идеальную ремонтную смесь для бетона. Какую из данного https://mpkm.org/remontnyy-sostav/ каталога можете порекомендовать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость