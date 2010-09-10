Подскажите
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Подскажите
Всем привет. У нас сломался насос, муж посмотрел, сказал, что проблема в самом двигатели. Новый насос покупать не хочется. Поэтому нас интересует можно ли сейчас купить электрический двигатель 10000 об/мин?
Re: Подскажите
Здравствуйте, у вас никаких проблем не будет, чтобы найти двигатель на 10К оборотов. Потому что такие двигатели очень распространены. Популярность объясняется их высокой эффективностью, надежностью и возможностью оптимизации под специфические задачи. Такие электрические двигатели способны обеспечить требуемую скорость и мощность. При этом мало потребляют электроэнергии.
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