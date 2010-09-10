Сообщение klonik » Вчера, 20:37

Всем привет. У нас сломался насос, муж посмотрел, сказал, что проблема в самом двигатели. Новый насос покупать не хочется. Поэтому нас интересует можно ли сейчас купить электрический двигатель 10000 об/мин?