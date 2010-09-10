Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1490
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:37

Всем привет. У нас сломался насос, муж посмотрел, сказал, что проблема в самом двигатели. Новый насос покупать не хочется. Поэтому нас интересует можно ли сейчас купить электрический двигатель 10000 об/мин?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1493
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:58

Здравствуйте, у вас никаких проблем не будет, чтобы найти двигатель на 10К оборотов. Потому что такие двигатели очень распространены. Популярность объясняется их высокой эффективностью, надежностью и возможностью оптимизации под специфические задачи. Такие электрические двигатели способны обеспечить требуемую скорость и мощность. При этом мало потребляют электроэнергии.
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