Учебный центр «Русский Регистр — Балтийская инспекция»
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Учебный центр «Русский Регистр — Балтийская инспекция»
Учебный центр «Русский Регистр — Балтийская инспекция» интересует. Где про него можно узнать подробнее? Думаю там обучение начать...
Re: Учебный центр «Русский Регистр — Балтийская инспекция»
В прошлом году окончила там обучения, могу вам смело его рекомендовать. В плане знаний получите просто огромный скачек! Если нужно больше информации, то вам вот сюда https://primpress.ru/article/110156
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