Учебный центр «Русский Регистр — Балтийская инспекция»

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1495
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Учебный центр «Русский Регистр — Балтийская инспекция»

Сообщение zevc » Вчера, 16:31

Учебный центр «Русский Регистр — Балтийская инспекция» интересует. Где про него можно узнать подробнее? Думаю там обучение начать...
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1492
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Учебный центр «Русский Регистр — Балтийская инспекция»

Сообщение klonik » Вчера, 16:33

В прошлом году окончила там обучения, могу вам смело его рекомендовать. В плане знаний получите просто огромный скачек! Если нужно больше информации, то вам вот сюда https://primpress.ru/article/110156
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