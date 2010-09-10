Покупка haval
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Покупка haval
Здравствуйте, хочу купить HAVAL DARGO, но не знаю какую комплектацию брать. Не могу определиться с приводом передний или все-таки лучше полный? Посоветуйте, пожалуйста.
Re: Покупка haval
Добрый день, но как мы вот может посоветовать вам у [url=URL: https://ringauto-oskol-haval.ru/models/]хавал комплектации[/url] если мы даже не знаем где чаще всего вы ездите. Я бы на вашем месте купила автомобиль с полным приводом, если живете за городом. Потому что сами наверно видели, как снег в этом году навалил. А с полным приводом ездить будет куда более комфортно. А если в городе будете эксплуатировать, то лучше передний привод.
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