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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1495 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Покупка haval Цитата Сообщение zevc » Вчера, 21:45 Добрый день, но как мы вот может посоветовать вам у [url=URL: https://ringauto-oskol-haval.ru/models/ ]хавал комплектации[/url] если мы даже не знаем где чаще всего вы ездите. Я бы на вашем месте купила автомобиль с полным приводом, если живете за городом. Потому что сами наверно видели, как снег в этом году навалил. А с полным приводом ездить будет куда более комфортно. А если в городе будете эксплуатировать, то лучше передний привод. Вернуться к началу

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