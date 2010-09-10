Покупка haval

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1492
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка haval

Сообщение klonik » Вчера, 20:57

Здравствуйте, хочу купить HAVAL DARGO, но не знаю какую комплектацию брать. Не могу определиться с приводом передний или все-таки лучше полный? Посоветуйте, пожалуйста.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1495
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка haval

Сообщение zevc » Вчера, 21:45

Добрый день, но как мы вот может посоветовать вам у [url=URL: https://ringauto-oskol-haval.ru/models/]хавал комплектации[/url] если мы даже не знаем где чаще всего вы ездите. Я бы на вашем месте купила автомобиль с полным приводом, если живете за городом. Потому что сами наверно видели, как снег в этом году навалил. А с полным приводом ездить будет куда более комфортно. А если в городе будете эксплуатировать, то лучше передний привод.
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