Доставка цветов
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Доставка цветов
Смотрю на цветы в коробке, никак не рискну заказать. Почему-то есть у меня подозрения, что стоять такой букет будет намного меньше, чем обычный, когда цветы ставят в вазу. Что там внутри, губка? Как вообще это все выглядит, кто знает?
Re: Доставка цветов
Не знаю у кого как, но когда мы тут https://www.roza4u.ru/flowers-in-box брали букет в коробке, у нас он потом простоял честные десять дней. Внутри да, была губка, которая была смочена каким-то специальным составом, а не просто водой. И, конечно, все зависит от свежести цветов. Если в коробке будут только что срезанные, то стоять они будут долго. Если цветы старые, то они ни в одном букете не простоят, что в таком, что в таком.
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