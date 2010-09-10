Сообщение zevc » Сегодня, 12:53

Смотрю на цветы в коробке, никак не рискну заказать. Почему-то есть у меня подозрения, что стоять такой букет будет намного меньше, чем обычный, когда цветы ставят в вазу. Что там внутри, губка? Как вообще это все выглядит, кто знает?