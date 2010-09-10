Доставка цветов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка цветов

Сообщение zevc » Сегодня, 12:53

Смотрю на цветы в коробке, никак не рискну заказать. Почему-то есть у меня подозрения, что стоять такой букет будет намного меньше, чем обычный, когда цветы ставят в вазу. Что там внутри, губка? Как вообще это все выглядит, кто знает?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1495
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка цветов

Сообщение klonik » Сегодня, 17:18

Не знаю у кого как, но когда мы тут https://www.roza4u.ru/flowers-in-box брали букет в коробке, у нас он потом простоял честные десять дней. Внутри да, была губка, которая была смочена каким-то специальным составом, а не просто водой. И, конечно, все зависит от свежести цветов. Если в коробке будут только что срезанные, то стоять они будут долго. Если цветы старые, то они ни в одном букете не простоят, что в таком, что в таком.
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