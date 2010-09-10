Сообщение zevc » Сегодня, 13:07

Решили с мужем, что ребенку лучше учиться за границей, потихоньку перебираемся в Чехию. Я на удаленке, у меня проблем с работой нет. Муж у меня сантехник с золотыми руками, на новом месте жительства хотел бы открыть свою фирму. Сильно сложно?