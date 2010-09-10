Консалтинг в Чехии

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Консалтинг в Чехии

Сообщение zevc » Сегодня, 13:07

Решили с мужем, что ребенку лучше учиться за границей, потихоньку перебираемся в Чехию. Я на удаленке, у меня проблем с работой нет. Муж у меня сантехник с золотыми руками, на новом месте жительства хотел бы открыть свою фирму. Сильно сложно?
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