Сообщение zevc » Сегодня, 13:17

Кто носит украшения из белого золота, скажите, оно правда от серебра неотличимо? Желтое золото не люблю, хочу кольца обручальные либо серебряные, либо белое золото, но за второй металл как то жалко деньги отдавать, если разницы нет.