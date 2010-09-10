Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:17

Кто носит украшения из белого золота, скажите, оно правда от серебра неотличимо? Желтое золото не люблю, хочу кольца обручальные либо серебряные, либо белое золото, но за второй металл как то жалко деньги отдавать, если разницы нет.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1495
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:53

Те, кто говорит, что белое золото и серебро выглядят одинаково, лукавят. У белого золота блеск немного другой, он более благородный что ли. То есть если рядом поставить серебряные обручальные кольца с бриллиантами и кольцо из белого золота, то будет видно, где какой металл. При этом если человек в украшениях не разбирается и перед ним только серебро, он никогда не поймет что это не золото.
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