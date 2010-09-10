Подскажите
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Подскажите
Кто носит украшения из белого золота, скажите, оно правда от серебра неотличимо? Желтое золото не люблю, хочу кольца обручальные либо серебряные, либо белое золото, но за второй металл как то жалко деньги отдавать, если разницы нет.
Re: Подскажите
Те, кто говорит, что белое золото и серебро выглядят одинаково, лукавят. У белого золота блеск немного другой, он более благородный что ли. То есть если рядом поставить серебряные обручальные кольца с бриллиантами и кольцо из белого золота, то будет видно, где какой металл. При этом если человек в украшениях не разбирается и перед ним только серебро, он никогда не поймет что это не золото.
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