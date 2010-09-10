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Радищева Гость RZN.info Сообщения: 62 Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56 Re: Вареные раки Цитата Сообщение Радищева » Сегодня, 15:31 Есть такой сайт "Волга Раки" и вот через них покупаются вкусные вареные раки Цены сможете глянуть на сайте официальном а насчет доставки поясню. По Москве и Московской области доставка на дом или в офис будет стоить от 400 рублей.Привезут курьерской службой "Достависта" или "Яндекс такси" им и платить нужно будет а не сразу при заказе раков. Можно и самовывозом бесплатно забрать. Это пункты выдачи на м. Нагатинская, м. Коломенская, м. Каширская. Вернуться к началу

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