Вареные раки

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Вареные раки

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 13:56

Где в столице продаются вареные раки?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Вареные раки

Сообщение Радищева » Сегодня, 15:31

Есть такой сайт "Волга Раки" и вот через них покупаются вкусные вареные раки Цены сможете глянуть на сайте официальном а насчет доставки поясню. По Москве и Московской области доставка на дом или в офис будет стоить от 400 рублей.Привезут курьерской службой "Достависта" или "Яндекс такси" им и платить нужно будет а не сразу при заказе раков. Можно и самовывозом бесплатно забрать. Это пункты выдачи на м. Нагатинская, м. Коломенская, м. Каширская.
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