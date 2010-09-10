Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1495
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:20

Девчонки, привет. Смотрю, что мои подруги чем-то увлекаются. Одна вяжет игрушки, потом их подает. Вторая ходит на танцы, другая вообще увлеклась лепкой из глины. Я тоже вот хочу, но хочу что-то спокойное, расслабляющее. Бурю эмоций я и так могу на работе получить. Мне нужно что-то, что поможет мне отдохнуть и физически, и морально. Жду ваших советов…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Привет, а ты не пробовала рисовать? Сейчас очень много мастер-классов по рисованию https://gturs.com/gtursss/master-klassy ... eniya.html . Если ты хочешь умиротворения, спокойствия, то рисование самый хороший вариант. Тем более даже психологи говорят, что рисование очень полезно. Мы можем свои эмоции и мысли передать на холст. Попробуй, сходи на мастер-класс по рисованию, думаю, что тебе понравится. Ведь если тебе не понравится, то в любой момент сможешь уйти.
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