Сообщение klonik » Сегодня, 18:20

Девчонки, привет. Смотрю, что мои подруги чем-то увлекаются. Одна вяжет игрушки, потом их подает. Вторая ходит на танцы, другая вообще увлеклась лепкой из глины. Я тоже вот хочу, но хочу что-то спокойное, расслабляющее. Бурю эмоций я и так могу на работе получить. Мне нужно что-то, что поможет мне отдохнуть и физически, и морально. Жду ваших советов…