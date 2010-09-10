Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Приветствую всех! У меня свой салон красоты премиального класса. У нас даже бывают известные всем личности. Для того, чтобы о нас узнали еще больше людей, решила вложиться в продвижение. Мне необходима соответствующая платформа. Может кто в курсе, где наибольшая аудитория?
Re: Подскажите
Добрый день. У меня тоже свой небольшой бизнес. И, благодаря компании, которая занимается продвижением бизнеса, я смогла повысить количество заказчиков. Вот ссылка на нее - https://companies.rbc.ru/ . Я заменила свои данные и цифры на более интересные сведения, скрыла аналитику и рекламу. Добавила данные компании, ссылки на социальные сети, описание того, чем я занимаюсь и несколько информативных фотографий. Благодаря личному кабинету, можно легко добавить посты в ленте РБК. Уверена, что именно эта платформа поможет вам продвинуть ваш бизнес впредь.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя