Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1501
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 11:42

Приветствую всех! У меня свой салон красоты премиального класса. У нас даже бывают известные всем личности. Для того, чтобы о нас узнали еще больше людей, решила вложиться в продвижение. Мне необходима соответствующая платформа. Может кто в курсе, где наибольшая аудитория?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1498
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:51

Добрый день. У меня тоже свой небольшой бизнес. И, благодаря компании, которая занимается продвижением бизнеса, я смогла повысить количество заказчиков. Вот ссылка на нее - https://companies.rbc.ru/ . Я заменила свои данные и цифры на более интересные сведения, скрыла аналитику и рекламу. Добавила данные компании, ссылки на социальные сети, описание того, чем я занимаюсь и несколько информативных фотографий. Благодаря личному кабинету, можно легко добавить посты в ленте РБК. Уверена, что именно эта платформа поможет вам продвинуть ваш бизнес впредь.
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