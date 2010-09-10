Какой интерьер кухни выбрать?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1501
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Какой интерьер кухни выбрать?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:11

Какой интерьер кухни выбрать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1496
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Какой интерьер кухни выбрать?

Сообщение klonik » Сегодня, 15:12

Ремонт намечается?) Вот у нас та же проблема...) Пока рассматриваем вот такой https://providers.by/2024/04/stati/dzha ... ere-kuxon/ стиль. Как вам? Мне вот очень нравиться. да и муж пока не особо носом ворочает...)
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