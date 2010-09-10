Сообщение Oliver » 02 авг 2024, 09:07

В принципе, можно будет все взять у них и с полноценной кровлей уже, там просто технология строительства немного меняется, чтобы компенсировать усадку. После чего можно было уже спокойно ждать усадки, тут уже зависит от того, из чего строить будете.