Строительство бани

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Строительство бани

Сообщение viktorcok » 18 апр 2024, 16:58

Если вы решили построить баню, то узнайте сколько стоит сруб бани http://banya-msk.ru/proekt-banya-iz-brevna/srub-6-na-3-cena/ или постройте баню самостоятельно, вам необходимо будет выполнить несколько основных этапов:

Подготовка места для строительства. Выберите участок, который будет удобен для размещения бани. Убедитесь, что здание не будет находиться слишком близко к деревьям или другим постройкам.

Планирование проекта. Определите размеры и форму будущей бани, разработайте чертежи и создайте план строительства.

Подготовка материалов и инструментов. Соберите все необходимые материалы (дерево, кирпичи, металлические конструкции и т.д.) и инструменты (молоток, пила, дрель и т.д.) для строительства.

Основание и фундамент. Укрепите основание здания, залейте фундамент и установите несущие колонны.

Строительство стен и крыши. Возведите стены и установите крышу.

Отделочные работы. Завершите строительство бани, утеплите стены и потолок, уложите пол, установите двери и окна.

Установка печи и дымохода. Установите печь для бани и соедините ее с дымоходом.

Проведение коммуникаций. Прокладите водопровод и канализацию, установите электрическое освещение.

Отделка интерьера. Завершите строительство, украсьте интерьер, установите мебель и оборудование для бани.

Проведение испытаний. Проверьте работоспособность бани, убедитесь, что все системы функционируют правильно.

После завершения всех этапов строительства вы сможете наслаждаться своей собственной баней, где можно отдохнуть и расслабиться после трудового дня.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Строительство бани

Сообщение Hiper » 29 июн 2024, 23:43

В Кострома-сруб https://kostroma-srub.ru/ все заказывали. У них там хорошие специалисты, с опытом. Причем работают они по всему ЦФО. Лес привозят свой. По факту на участке нам сруб только собирали.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани

Сообщение Oliver » 02 авг 2024, 09:07

В принципе, можно будет все взять у них и с полноценной кровлей уже, там просто технология строительства немного меняется, чтобы компенсировать усадку. После чего можно было уже спокойно ждать усадки, тут уже зависит от того, из чего строить будете.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Строительство бани

Сообщение Hiper » 07 сен 2024, 13:19

Ну если вы берете у них стьроительство бани, то это фундамент, сруб и крыша. Остальное делается уже потом после усадки. Т.к. любое деревянное строение требует усадки, и даже если вы берете строительство из сухого бруса, усадка все равно у вас будет.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани

Сообщение Oliver » 11 окт 2024, 08:39

Да, можно все посмотреть, тем более, что там по баням, соответственно, можно взять любой дизайн, причем там можно взять хоть с бассейном, хоть без бассейна. Так что у ребят есть все необходимое.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Строительство бани

Сообщение Hiper » 28 ноя 2024, 20:06

Да, они и и проектируют и строят, соответственно, там можно будет приобрести все, в том числе и если есть желание можно выбрать фундаменты, толщины стен, тип кровли и т.п. То есть там нет таколго, что есть проект и ничего поменять нельзя, у Кострома-сруб все корректируется.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани

Сообщение Oliver » 07 янв 2025, 08:18

Так да, в этом и смысл, плюс лес там качественный, то есть ни одной щели в стенах у нас не было. Но самое основное, это, конечно дождаться усадки, это очень важно для дальнейшего выполнения работ. Дайте срубу просохнуть.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Строительство бани

Сообщение Hiper » 05 фев 2025, 20:45

Там все вместе у них качественно сделано, то есть совокупность опыта, качественного материала, культуры производства. Мне с ними работать понравилось, ни одной серьезной претензии по строительным работам не было. Усадка прошла тоже без проблем.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Строительство бани

Сообщение Oliver » Вчера, 20:48

Имеет смысл рассматривать стены потолще в бане как раз потому, что это позволит меньше времени тратить на ее разогрев. 195-200 мм для бани я считаю оптимальной толщиной стен. А разница в цене не то, чтобы критичная.
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