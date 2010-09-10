Сообщение Hiper » 28 ноя 2024, 20:06

Да, они и и проектируют и строят, соответственно, там можно будет приобрести все, в том числе и если есть желание можно выбрать фундаменты, толщины стен, тип кровли и т.п. То есть там нет таколго, что есть проект и ничего поменять нельзя, у Кострома-сруб все корректируется.