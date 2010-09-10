Строительство бани
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Строительство бани
Если вы решили построить баню, вам необходимо будет выполнить несколько основных этапов:
Подготовка места для строительства. Выберите участок, который будет удобен для размещения бани. Убедитесь, что здание не будет находиться слишком близко к деревьям или другим постройкам.
Планирование проекта. Определите размеры и форму будущей бани, разработайте чертежи и создайте план строительства.
Подготовка материалов и инструментов. Соберите все необходимые материалы (дерево, кирпичи, металлические конструкции и т.д.) и инструменты (молоток, пила, дрель и т.д.) для строительства.
Основание и фундамент. Укрепите основание здания, залейте фундамент и установите несущие колонны.
Строительство стен и крыши. Возведите стены и установите крышу.
Отделочные работы. Завершите строительство бани, утеплите стены и потолок, уложите пол, установите двери и окна.
Установка печи и дымохода. Установите печь для бани и соедините ее с дымоходом.
Проведение коммуникаций. Прокладите водопровод и канализацию, установите электрическое освещение.
Отделка интерьера. Завершите строительство, украсьте интерьер, установите мебель и оборудование для бани.
Проведение испытаний. Проверьте работоспособность бани, убедитесь, что все системы функционируют правильно.
После завершения всех этапов строительства вы сможете наслаждаться своей собственной баней, где можно отдохнуть и расслабиться после трудового дня.
Re: Строительство бани
В Кострома-сруб https://kostroma-srub.ru/ все заказывали. У них там хорошие специалисты, с опытом. Причем работают они по всему ЦФО. Лес привозят свой. По факту на участке нам сруб только собирали.
Re: Строительство бани
В принципе, можно будет все взять у них и с полноценной кровлей уже, там просто технология строительства немного меняется, чтобы компенсировать усадку. После чего можно было уже спокойно ждать усадки, тут уже зависит от того, из чего строить будете.
Re: Строительство бани
Ну если вы берете у них стьроительство бани, то это фундамент, сруб и крыша. Остальное делается уже потом после усадки. Т.к. любое деревянное строение требует усадки, и даже если вы берете строительство из сухого бруса, усадка все равно у вас будет.
Re: Строительство бани
Да, можно все посмотреть, тем более, что там по баням, соответственно, можно взять любой дизайн, причем там можно взять хоть с бассейном, хоть без бассейна. Так что у ребят есть все необходимое.
Re: Строительство бани
Да, они и и проектируют и строят, соответственно, там можно будет приобрести все, в том числе и если есть желание можно выбрать фундаменты, толщины стен, тип кровли и т.п. То есть там нет таколго, что есть проект и ничего поменять нельзя, у Кострома-сруб все корректируется.
Re: Строительство бани
Так да, в этом и смысл, плюс лес там качественный, то есть ни одной щели в стенах у нас не было. Но самое основное, это, конечно дождаться усадки, это очень важно для дальнейшего выполнения работ. Дайте срубу просохнуть.
Re: Строительство бани
Там все вместе у них качественно сделано, то есть совокупность опыта, качественного материала, культуры производства. Мне с ними работать понравилось, ни одной серьезной претензии по строительным работам не было. Усадка прошла тоже без проблем.
Re: Строительство бани
Имеет смысл рассматривать стены потолще в бане как раз потому, что это позволит меньше времени тратить на ее разогрев. 195-200 мм для бани я считаю оптимальной толщиной стен. А разница в цене не то, чтобы критичная.
Re: Строительство бани
Мы заказывали всё у «Кострома-Сруб» и никаких проблем не возникло. Можно заранее всё посмотреть: на сайте много фотографий и видео на канале. Компания работает давно, строит качественно — видно, что у них большой опыт, и переделывать после них ничего не приходится.
Re: Строительство бани
Но качество работ у них действительно высокое — это факт. Проблем с качеством не возникает, и «Кострома-Сруб» предоставляет хорошие гарантии на свои работы. Всё можно посмотреть и выбрать подходящие варианты, так как компания предлагает разнообразные решения как по фундаменту, так и по кровле.
Re: Строительство бани
Они строили нам дом и уложились в сроки, указанные в договоре. По качеству претензий нет — я присутствовал на всех приёмках, и серьёзных замечаний ни по организации, ни по выполнению работ не возникло.
Re: Строительство бани
Да, у «Кострома-сруб» нет строгого ограничения по проектам — изменения возможны. Главное — обсудить их заранее, тогда проблем не возникнет. А вот когда рабочие уже начинают собирать сруб, вносить серьёзные изменения будет поздно.
