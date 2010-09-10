Сообщение Oliver » 23 апр 2026, 20:23

Если говорить о древесине, то сейчас действительно чаще всего используют северный лес, так как он более плотный и лучше подходит для строительства домов и бань. Отдельно отмечают зимнюю заготовку древесины, так как в этот период в дереве меньше влаги, и оно ведёт себя стабильнее при высыхании. В результате усадка проходит более предсказуемо, с меньшим количеством перекосов, щелей и деформаций конструктивных элементов.