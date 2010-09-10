Купить рюкзак малый камуфлированный РД-54

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Купить рюкзак малый камуфлированный РД-54

Сообщение Buneyaz » Вчера, 22:40

Где можно купить оригинальный малый камуфлированный рюкзак РД-54? Нам он нужен в качестве бутафории для съемки документального фильма про войну. Здесь можно заказать? Гугл на первом месте по запросу магазин этот показывает. Какие еще проверенные военторги или прочие магазины с военным имуществом знаете?
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