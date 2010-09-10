Авиатор

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Авиатор

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 03:49

Доброго дня! Какие ресурсы или валюты используются в игре "Авиатор" и как можно их получить или потратить для улучшения игрового опыта?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Авиатор

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 04:32

TanyaLoy писал(а):Доброго дня! Какие ресурсы или валюты используются в игре "Авиатор" и как можно их получить или потратить для улучшения игрового опыта?


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